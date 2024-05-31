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【冊子本＆CD】Free! ILLUSTRATION WORKS vol.1＆2
商品番号 O44087357479
商品名

【冊子本＆CD】Free! ILLUSTRATION WORKS vol.1＆2
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎アニメFree!・イラストレーションワークス「vol.1＆2」アナザーストーリー・おまとめセット商品（下記:A+B）・Free!シリーズの中でもFree!-EternalSummer-が好きな方、下記のキャラクターのファンの方、Free!のキャラクターボイスを聴いて楽しみたい方におすすめの商品です◎七瀬遙　橘真琴　松岡凛　山崎宗介　葉月渚　竜ヶ崎怜　似鳥愛一郎　御子柴百太郎◎・冊子本の中は「多数の美麗イラスト」あり（☆個人的おすすめ☆）・CDは各キャラクター達の「アナザーストーリー」を聞くことが可能◎スリーブケースを除いて、冊子本（2冊）＆CD（2枚：CDが収納されたケースを含む）の商品状態は「良好」（◎商品を全体的に見て状態が良いため「未使用に近い」と記載◎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・A：アニメFree!-EternalSummer-Illustrationworksanotherstoryvol.1・イラストレーションワークス・発行日：2016年9月16日　価格：5000円+税　◆商品内容：①冊子本1冊（全86ページ）②オーディオCD1枚（◎音声動作確認済み◎）③スリーブ付き（①と②を収納/保護するケース）◆商品の状態：・冊子本カバーは「良好」・冊子本の中身は「良好」・全体的に見て①②は「良好」・スリーブに若干中古感あり（うすい線/スレ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・B：アニメFree!-EternalSummer-Illustrationworksanotherstoryvol.2・イラストレーションワークス・発行日：2016年12月17日　価格：5000円+税　◎商品内容：①冊子本1冊（全86ページ）②オーディオCD1枚（◎音声動作確認済み◎）③スリーブ付き（①と②を収納/保護するケース）◎商品の状態：・冊子本のカバーは「良好」・冊子本の中身は「良好」・全体的に見て①②は「良好」・CDを入れるケース側面に色褪せあり（赤→ピンク：画像13～14枚目）・スリーブは若干中古感あり（うすい線/スレ）・・・・・・・・・・・・・・◎梱包は「OPP袋+緩衝材+リサイクル品の外箱」に入れて商品を保護し発送致します
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