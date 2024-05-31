

【冊子本＆CD】Free! ILLUSTRATION WORKS vol.1＆2 【冊子本＆CD】Free! ILLUSTRATION WORKS vol.1＆2



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◎アニメFree!・イラストレーションワークス「vol.1＆2」アナザーストーリー・おまとめセット商品（下記:A+B）・Free!シリーズの中でもFree!-EternalSummer-が好きな方、下記のキャラクターのファンの方、Free!のキャラクターボイスを聴いて楽しみたい方におすすめの商品です◎七瀬遙 橘真琴 松岡凛 山崎宗介 葉月渚 竜ヶ崎怜 似鳥愛一郎 御子柴百太郎◎・冊子本の中は「多数の美麗イラスト」あり（☆個人的おすすめ☆）・CDは各キャラクター達の「アナザーストーリー」を聞くことが可能◎スリーブケースを除いて、冊子本（2冊）＆CD（2枚：CDが収納されたケースを含む）の商品状態は「良好」（◎商品を全体的に見て状態が良いため「未使用に近い」と記載◎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・A：アニメFree!-EternalSummer-Illustrationworksanotherstoryvol.1・イラストレーションワークス・発行日：2016年9月16日 価格：5000円+税 ◆商品内容：①冊子本1冊（全86ページ）②オーディオCD1枚（◎音声動作確認済み◎）③スリーブ付き（①と②を収納/保護するケース）◆商品の状態：・冊子本カバーは「良好」・冊子本の中身は「良好」・全体的に見て①②は「良好」・スリーブに若干中古感あり（うすい線/スレ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・B：アニメFree!-EternalSummer-Illustrationworksanotherstoryvol.2・イラストレーションワークス・発行日：2016年12月17日 価格：5000円+税 ◎商品内容：①冊子本1冊（全86ページ）②オーディオCD1枚（◎音声動作確認済み◎）③スリーブ付き（①と②を収納/保護するケース）◎商品の状態：・冊子本のカバーは「良好」・冊子本の中身は「良好」・全体的に見て①②は「良好」・CDを入れるケース側面に色褪せあり（赤→ピンク：画像13～14枚目）・スリーブは若干中古感あり（うすい線/スレ）・・・・・・・・・・・・・・◎梱包は「OPP袋+緩衝材+リサイクル品の外箱」に入れて商品を保護し発送致します