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未開封】レッスルエンジェルス　ダブルインパクト　pcエンジン
商品番号 K36026427628
商品名

未開封】レッスルエンジェルス　ダブルインパクト　pcエンジン
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封品ですが経年による劣化あり。背表紙が日焼けしているので少し値下げ。神経質な方は購入をご遠慮ください。PCエンジン　スーパーCDROM2ootake・実機にて動作確認済。#レトロゲーム#PCエンジン#NEC#林原めぐみ#久川綾
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