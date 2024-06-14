BTS JAPAN official fanmeeting vol.2 DVD

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公式商品日本語字幕有り写真に写っている物が全てセットです。※DVDを何度か再生しているので裏に傷があります（写真参照）神経質な方はご購入をお控えください。中古品ということをご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。※即購入OK※値下げ不可※コンビニ払いの方は支払い日を必ず連絡下さい※コンビニ払いの場合は３日以内に支払い完了しなければキャンセル致しますので申し訳ありませんがご了承ください※海外製品は新品未使用のものでも完璧ではない場合がありますのでご了承下さい#防弾少年団#ばんたん#BTS#BT21#TATA#RM#JIN#SUGA#JHOPE#JIMIN#V#JUNGKOOK#ナムジュン#ジン#ユンギ#ホソク#テヒョン#ジミン#ジョングク#BTSUNRERCOVERMISSION#UNRERCOVERMISSION