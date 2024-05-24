さよなら銀河鉄道999-アンドロメダ終着駅- 劇場版 ブルーレイ Bluray

ご覧頂き有難う御座います。アマゾンで購入した商品になります。【ブルーレイ】一度映像確認の為に視聴しましたので、未使用に近い商品となります。＜商品について＞ フォーマット：色,ドルビー,ワイドスクリーン コントリビュータ：肝付兼太,松本零士,富山敬,池田昌子,野沢雅子,麻上洋子,井上真樹夫,田島令子,りんたろう,山浦弘靖 言語：日本語 稼働時間：2時間10分宜しくお願い致します。



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