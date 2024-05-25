コピック チャオ スケッチ 48本セット

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商品詳細
画材屋で買い集めていたものです色は画像の通りですコピックチャオ41本コピックスケッチ7本コピックドローイングペンF01コピックマルチライナー0.03ブラック、ウォームグレイ0.3ブラウンコピックインクE000のセットです全てインクが出ることを確認していますベーシュ系は何回か使っています補充インクは新品未使用ですほとんどの色が未使用です
http://narcologia.ru/goods/moped749668.html
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