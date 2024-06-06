BTS ビヨンド・ザ・ストーリー　数量限定購入特典フォトカード付き　未開封

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商品詳細
デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック『BEYONDTHESTORYビヨンド・ザ・ストーリー：10-YEARRECORDOFBTS』本と購入特典フォトカード8枚セット2セット買ってしまったため1セット出品させていただきます 数量限定販売商品です未開封にて発送させていただきます素人保管のため完璧をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮下さい
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