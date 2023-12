鷹野隆大　IN MY ROOM ★2冊セット★

『 In My Room 』鷹野 隆大 | ZEIT-FOTO



INMYROOM[著者]鷹野隆大[出版社]蒼穹舎[発行年]2005年 限定550部ナンバリング入り。[状態]ハードカバーの部分(赤い布)が綺麗の方だと思いますが、表紙の写真はややの汚れとスレがある。中身のページは綺麗です。[コメント]ポートレート47点(カラー40点モノクロ7点)で構成。後半にはコンタクトシートを巧みに構築したヌードポートレートも。表紙の鮮烈な赤いレザーコートを羽織った男性のポートレートは一度見たら忘れないような強度がある。2005年度第31回木村伊兵衛賞受賞作品。笠原美智子による寄稿テキスト。原耕一によるデザインINMYROOM6✖️62000-2006[発行年]2006年 限定100部ナンバリング入り。サイン入り。[状態]表紙のトレシングペーパーが少しの折れがあるが、中の表紙と中のページはまだ綺麗だと思います。【特筆】2冊のInMyRoomを揃うのがかなり貴重です。製作者の作品作りに興味がある方は是非ご検討ください。※セットでご購入下さい。バラ売りはいたしませんのでご了承下さい。#鷹野隆大 #木村伊兵衛賞 #写真集 #写真 #写真家 #ジェンダー