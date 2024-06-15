

ベルセルク』42巻 ガッツ（狂戦士の甲冑）胸像フィギュア付き特装版



白泉社 ベルセルク42 ガッツ(狂戦士の甲冑)胸像フィギュア付き特装版 (マルチメディア商品)



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狂戦士化したガッツを鬼気迫る迫力の造形で立体化！『ベルセルク』42巻 ...



原型師INTERVIEW】『ベルセルク』42巻特装版に付属、ガッツ（狂戦士の ...

白泉社ベルセルク42ガッツ(狂戦士の甲冑)胸像フィギュア付き特装版(マルチメディア商品)新品・未開封品ですが、自宅保管のため多少の痛みがある場合があります。※質問等、コメントください！※即購入OK！三浦建太郎森恒二■商品説明新体制となって初のコミックスにフィギュアが付いた全世界待望の特装版!!狂戦士の甲冑を身に纏った「ガッツ」の胸像フィギュアをスタジオ我画監修の元、世界的に人気を博したPUPガッツのMAX FACTORYが立体化！狂戦士化したガッツから”気”（オド）が滲み出るイメージをもとに渾身の造形で表現!! ”気”（オド）のエフェクトはクリアパーツで再現！！卓上におけるサイズで、狂戦士のフィギュアが手に入る！！！