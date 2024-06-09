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明澄透派『奇門遁甲・命卜篇』
商品番号 Y21411919231
商品名

明澄透派『奇門遁甲・命卜篇』
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 19,200 円
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商品詳細

明澄透派『奇門遁甲・命卜篇』です。上製本（ハードカバー製本）、箱入り干支と五行の知識、奇門遁甲の要素、坐山時盤・立向時盤・坐山月盤・坐山日盤の作盤法、方位作用と象意の見方、奇門命理の見方などを解説します。2〜3度見ただけの美品です。
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