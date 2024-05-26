PS4 Pro CUH-7200B 1TB ジェット・ブラック セット売り

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《セット内容》・本体×1・デュアルショック4×2・HDMIケーブル×1・電源コード×1・ソフト×1（ストリートファイター6相場6500円）※キャラクターコスチュームコード未使用・古本市場 安心保証2024年6月まで発売されている型で上位のProの7200になっております。容量も1TBと大容量の型になっています。コントローラーも２つ付いておりますのですぐに複数人でプレイいただけます。【商品の状態】・動作確認、清掃済みです。初期化して発送いたします。・中古品で小さい傷等はございますが、大きな傷、破損等もなく、綺麗な状態です。・6月に古本市場で購入した商品になります。・ストリートファイターやりたくて購入しましたが、プレステ5購入しましたので出品します。【注意事項】※写真をご覧になってからご購入お願いいたします。【発送に関して】※ご注文確認後、1～2日以内に発送致します。（土曜・日曜・祝日除く）【キャンセル・返品（返金・交換）について】※返品、交換等は受け付けておりませんので、ご了承の上、購入ください。※購入する前に気になる点などありましたらご質問ください。