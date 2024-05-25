3DS本体＋MH4G

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商品詳細
こちらは3ds本体とモンハン4gのセットとなります。〜3ds〜購入から3年以上経過している為、細かな傷等が見られます。Rボタンの反応が少し悪いです。あくまで中古品である事をご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。※充電器、SDカードは付属いたしません。〜MH4G〜データ販売という訳ではないので軽く触れます。プレイ時間1900時間以上発掘ゴール武器30本程度ガンハメばかりしていたのでラージャンの狩猟数がカンストしています。発送はゆうゆうメルカリ便を予定しています。発送まで1〜3日程頂きます。--------------------------------------------------「ニンテンドー3DSフレアレッド」任天堂定価:￥14286「モンスターハンター4G」カプコン定価:￥5800#カプコン#ゲーム#アクション#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#モンハン#モンハン4g#MH4G#モンスターハンター
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http://narcologia.ru/goods/composite756254.html
http://narcologia.ru/goods/assessor236903.html
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