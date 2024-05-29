向井地美音　AKB48 写真集　胸騒ぎの正体　サイン入り

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商品詳細
数ある商品の中からからご覧いただきありがとうございます。こちらは向井地美音サイン入り写真集になります。浦和の書店会場にて購入して、直接向井地美音ちゃんからいただきました。サイン入りなのでシュリンクには入っておりません。ポストカードのみ抜いてあります。丁寧に扱っていますが、神経質な方はご遠慮ください。防水対策、両面ダンボール補強をして発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/scissoring546496.html
http://narcologia.ru/goods/response17342.html
http://narcologia.ru/goods/mythic275635.html
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