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BTS JUNGKOOK 3D solo CD 2枚セット　④
商品番号 B93955276078
商品名

BTS JUNGKOOK 3D solo CD 2枚セット　④
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSJUNGKOOKジョングク　グクさんのソロシングルCD2枚セットです。3D(feat.JackHarlow)SingleCD3D-AlternateVer.SingleCDアメリカのBTSオフィシャルショップにて購入しました。ブルーのCDはすでにサイトではsoldoutしてしまったので、手持ちの在庫限りとなります。新品未開封（シュリンク付）ですが、海外製品の為大雑把な作りで初期スレ等あります。角も2枚目の画像のように少し折れていたり、CDの丸い跡がジャケットについていたりします。気になさる方はご遠慮下さい。opp袋、折れないよう箱に入れて匿名配送致します。即購入OKです。SEVEN
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