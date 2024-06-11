nine.i ソウォン チェキ

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商品詳細
NINE.I大阪イベント5/3午前の部特典会限定チェキソウォンver.になります。特典会後にスリーブに入れた状態でずっと保管しておりました。担降りのため、お譲り元探しております。ポーズはソウォンハートです。普通郵便で防水加工（スリーブ）+厚紙で入れて郵送いたします。（硬質ケース追加の場合+50円）即購入⭕️NINE.Iナインアイ チェキトレカ ボイプラ
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