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新品未開封 TWICE「MONOGRAPH YES or YES」トレカ付き
商品番号 X64941478639
商品名

新品未開封 TWICE「MONOGRAPH YES or YES」トレカ付き
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,875 円
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商品詳細

新品未開封品になります。限定特典トレカ付き。現在絶版のため希少なお品です。
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