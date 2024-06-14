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バガボンド画集『WATER』初版　井上雄彦
商品番号 F17707407086
商品名

バガボンド画集『WATER』初版　井上雄彦
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バガボンド画集『WATER』初版井上雄彦暗所にて保管しておりました。上部に傷、カバー破れ、汚れがございます。画像3枚目をご覧頂ければと思います。側面に若干ですがヤケがあるような感じですが、中は綺麗です。第1刷発行（初版）です。その他細かいスレや見落とし程度の汚れ等はご容赦下さいませ。あくまで中古品・素人保管品としてご理解をお願いいたします。ビニール梱包をしたものをそのまま封筒へ入れゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポスト発送です。上記説明文をご理解ご納得の上ご購入をよろしくお願いいたします。
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