【真作】蜂須秀雲/夏山幽居図/山水図/掛軸/名家伝来/AA-280



真作】蜂須秀雲/夏山幽居図/山水図/掛軸☆宝船☆AA-280 | wic-capital.net



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【真作】【参考】蜂須秀雲 画人。市内西別府の蜂須米吉の三男として生まれる。本名近三。幼少より絵を好み、東方村（現深谷市）の江森天淵に南画を学び、秋湖と号す。その後群馬県尾島町で田崎草雲に学び、号を秋雲と改める。明治43年上京し、本郷根津に居住し、小室翠雲の塾頭となり、後年、池上秀畝に師事して花鳥画を学び、号を秀雲と改め、文展、日展をはじめ諸展に入選する。昭和6年8月16日55歳で没す。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れあります。表装は薄汚れ、天地に汚れシミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 220cm× 幅 61cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。