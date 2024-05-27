シュレック３部作　設定資料集　アートブック　ART OF THE QUEST

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【【他の画集やディズニー関連の本の一括譲渡はこちらから#dfasa#dwaa】】ShrekArtofQuestDreamworksanimationドリームワークス 設定資料集 アートブック アート・オブ・シュレックの初代、2、3を特集した設定資料集です。 フィオナ姫と幸せな新婚生活を送っていたシュレック。病に倒れた父王ハロルドから跡を継ぐようにといわれるが、そんなの絶対ムリ!ドンキー、長ぐつをはいたネコと共に、もう一人の王位継承者、アーサーを探す旅に出る。一方、王国では、チャーミング王子がおとぎ話の悪役たちをそそのかし、王位を乗っ取ろうとしていた。シュレックは、度重なる襲撃をくぐりぬけ、王国を守ることができるのか?おとぎ話の未来をかけた史上空前のバトルが、今、始まる!スタジオに在籍する優秀なクリエイター達が創造した映画の資料を網羅。草案や人物設定、背景や製作秘話などが一挙収録。アニメーター、映像作家志望や業界の舞台裏や美術、デザインに興味のある方に是非。 冒頭4ページに白紙を覆い尽くす落書きがある事をご容赦ください。33×24×3cm150ページハードカバー#ラミン・ザヘッド#まなの書籍#シュレック#長ぐつをはいた猫#海外アニメ#ドリームワークス