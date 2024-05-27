PS3 CECH3000B 3000A 2台セット

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商品詳細
#たかまさショップゲーム商品一覧はこちら【動作確認済】CECH3000B本体のみ 滑り止め2個欠品CECH3000A本体のみ動作確認済ですが、中古品である事を考慮してご検討ください。気持ちの良い取引き心掛けてます。宜しくお願い致します＾＾
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