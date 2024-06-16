■動作確認済み■『ギャラクシアン』　ファミコン

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ご覧頂きありがとうございます。ファミコン レアソフト完品美品『ギャラクシアン』ハードケース版になります。 シールも未使用なとても貴重な商品だと思います。観賞用としてもオススメなソフトです。■動作確認済みです■主観ですが箱、ソフト、説明書はそれぞれ使用感がなく触り感も含め新品みたいに感じます。とても状態が良いと思います。(是非写真をご覧になってみて下さいませ。)綺麗な状態ではありますが年代物商品の為、細かな傷や汚れがございます。写真を良くご覧になってご判断下さい。中古品にご理解ある方でお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。購入後の返品は一切お受け出来ないのでご了承下さい。よろしくお願い致しますm(__)m#ナムコ#namcot#ファミコン#スーパーファミコン#レアソフト#レアカセット#レアファミコンカセット#ヴィンテージ#ビンテージ#レトロ#ファミリーコンピュー#ファミコンカセット#ファミコン本体#ファミコンまとめ売り#レア#ファミコンソフト#レトロ#希少#ディスクシステム#ツインファミコン#ヴィンテージ#ビンテージ#スーパーファミコン#ファミコン必勝本 #年代物#ファミコン#ファミリーコンピューター#PC#ゲーム#テレビゲーム#任天堂#ニンテンドー