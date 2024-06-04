日本の歴史 学研 全巻セット+２冊

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商品詳細
全17巻プラス別巻の「日本の歴史できごと事典」と「日本の歴史教科書人物事典」の２冊の計19冊です。六年生のお子さん、受験生の方など、漫画で歴史を楽しく学びませんか？大人の方も今一度、日本の歴史について漫画で読んでみませんか？
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