The Snes Omnibus Vol1 (A-M)【美品・SNES北米版

TheSnesOmnibus:TheSuperNintendoandItsGames,Vol.1(A-M)【中古美品・SNES北米版】■商品説明SNESオムニバスのボリューム1は、米国でリリースされたスーパーファミコンのすべてのオリジナルゲームを、AからMで始まる楽しく有益な内容で紹介しています。ChronoTrigger,ContraIII:Theなどの象徴的なタイトルを含む350以上のゲームが取り上げられています。エイリアンウォーズ、ドンキーコングカントリー、アースバウンド、F-ゼロ、ファイナルファンタジーIIおよびIII、グラディウスIII、ゼルダの伝説:過去へのリンク。あいまいであるか主流であるかにかかわらず、各ゲームは徹底的に詳細にカバーされています.この本には、ゲームプレイの完全な説明に加えて、レビュー、楽しい事実、歴史的データ、昔の雑誌からの引用、そして何よりも、プログラマー、作家、コンベンションの出展者、ビデオゲームストアのオーナー、YouTubeからの多くのゲームに関するノスタルジックな話が含まれています。有名人、およびその他の業界関係者。この本には、ボックスアート、カートリッジ、スクリーンショット、ヴィンテージ広告など、2,000を超えるフルカラーの画像も含まれています。タイトル:TheSnesOmnibus:TheSuperNintendoandItsGames,Vol.1(A-M)発売日:2018年ISBN:9780764355325著者名:BrettWeiss出版社:SCHIFFERPUBLTD言語:英語著者:BrettWeiss洋書のフォーマット:ハードカバーページ数:416ページ初回版・特装版:無■商品状態・付属品:写真からご判断ください・商品状態:A