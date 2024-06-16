The Snes Omnibus Vol1 (A-M)【美品・SNES北米版

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商品詳細
TheSnesOmnibus:TheSuperNintendoandItsGames,Vol.1(A-M)【中古美品・SNES北米版】■商品説明SNESオムニバスのボリューム1は、米国でリリースされたスーパーファミコンのすべてのオリジナルゲームを、AからMで始まる楽しく有益な内容で紹介しています。ChronoTrigger、ContraIII:Theなどの象徴的なタイトルを含む350以上のゲームが取り上げられています。エイリアンウォーズ、ドンキーコングカントリー、アースバウンド、F-ゼロ、ファイナルファンタジーIIおよびIII、グラディウスIII、ゼルダの伝説:過去へのリンク。あいまいであるか主流であるかにかかわらず、各ゲームは徹底的に詳細にカバーされています.この本には、ゲームプレイの完全な説明に加えて、レビュー、楽しい事実、歴史的データ、昔の雑誌からの引用、そして何よりも、プログラマー、作家、コンベンションの出展者、ビデオゲームストアのオーナー、YouTubeからの多くのゲームに関するノスタルジックな話が含まれています。有名人、およびその他の業界関係者。この本には、ボックスアート、カートリッジ、スクリーンショット、ヴィンテージ広告など、2,000を超えるフルカラーの画像も含まれています。タイトル：TheSnesOmnibus:TheSuperNintendoandItsGames,Vol.1(A-M)発売日：2018年ISBN：9780764355325著者名：BrettWeiss出版社：SCHIFFERPUBLTD言語：英語著者：BrettWeiss洋書のフォーマット：ハードカバーページ数：416ページ初回版・特装版：無■商品状態・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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