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ボイプラ　BOYS PLANET ファイナル　映画　CGV トレカ　パクゴヌク
商品番号 F29892121815
商品名

ボイプラ　BOYS PLANET ファイナル　映画　CGV トレカ　パクゴヌク
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,729 円
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商品詳細

最終値下げ購入意思のないいいねいりません。ボイプラ　ファイナル　映画　CGVトレカ　パクゴヌク　ポンゲジャントにて4/22購入、4/26韓国で受け取りました。スリーブ、硬質ケースに入れ保管しておりました。即日発送可能です。スリーブ、硬質ケース、防水対策をして発送します。
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