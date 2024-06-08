★希少★カルティエ ミュージシアム コレクション BOOK ヴィンテージ☆☆

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商品詳細
1988年に行われたカルティエミュージアムコレクションのカタログBOOKです。素晴らしく美しい宝飾品250点が見られます。大切に保管していましたので状態は良いです。一度は人の手に渡ったものですので、ご理解のある方の購入をお願い致します。申し訳ありませんが返品はご遠慮願います。細かい事が気になる方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln351402.html
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