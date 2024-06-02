ZEROBASEONE ZB1 ポップアップ　トレカ　パスポート　ユジン

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ZEROBASEONEパスポートウォレット購入者限定トレカ(ユジントレカ韓国ポップアップ)現在韓国で実施しているPOPUPストアで限定発売で購入したパスポートウォレットのユジン限定トレカです。パスポートウォレット現在品切れ中です。帰国して手元にありますのでいつでも発送できます。写真の撮り方でムラがありますが反射です。シールタイプのスリーブ入で手元に来てから1度も開封しておりません。他にも出品中しておりますのでよろしくお願い致します。※おまとめ買いの場合送料分のお値下げできます。※スリーブ、硬質ケース、折れないよう防水してネコポスで発送します。※最初からスリーブに入っておりだしていません。※トレカのみの出品です。※帰国済みで手元にありますので購入時間によりますが即日から1日での発送予定です。※購入後のキャンセルは一切できません。※即お支払い可能な方は即購入可能です。※海外製にご理解ある方のみお願いします。zb1보이스플래닛ZB1ZEROBASEONEゼベワンBOYSPLANETボイプラ限定オーディションラキドロ韓国ジャン・ハオハン・ユジンソク・マシューパク・ゴヌクキム・ジウンリッキーソン・ハンビンキム・テレキム・ギュビン