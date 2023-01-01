在庫処分セール!!華道の本　【花曼荼羅】主婦の友社　生け花作品集

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昭和61年10月発行定価20000円本のサイズ37×26×2.5cm大判でずっしり重い作品集ですハードカバーは一部、色あせしている所は有りますが、本自体はキレイです。長期間家庭保管の為、経年くすみは有ります。宅急便80サイズ希望販売価格6800円