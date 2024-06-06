IZONE ウォニョン トレカ

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商品詳細
IZ*ONEウォニョン「EYESONME」DVD付属トレカ海外製品のためスレ等ある場合があります。開封後はアルバムの中で長期間保管していました。出品するか悩んでいるため、取り下げるかもしれません。他サイトでも出品している為即購入禁止❌コメントしてから購入してください。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。初期傷や細かな擦れ等を気になる方はご遠慮ください。スリーブ、硬質ケース、水漏れ防止して発送します。値下げ可能⭕️入手後すぐにスリーブに入れて保管してありますが初期傷や指紋はあるかもしれないので神経質な方はご遠慮ください。IZ*ONEizonekconウォニョン咲良宮脇咲良ユリイェナユジン奈子ウンビへウォン仁美チェウォンミンジュチェヨン生写真フォトカード1stファンミーティング
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