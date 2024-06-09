ポケモン・ストーリー POKEMON STORY

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商品詳細
「ポケモン・ストーリー」畠山けんじ/久保雅一定価:￥1400+税#畠山けんじ#畠山_けんじ#久保雅一#久保_雅一#本#産業／商業●状態：古本屋で購入し自宅保管していました。最近になりやっと一読したので出品します。バーコードにシールが貼ってあり剥がしたため一部剥がれています。●カバー：あり・帯なし●ヤケ：あり●ヨレ：あり●スレ：あり●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。値引き不可
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