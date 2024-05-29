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矢野有美 ガラスの国境＋MAKIN' IT（+5）２CD 紙ジャケット
商品番号 P41015264188
商品名

矢野有美 ガラスの国境＋MAKIN' IT（+5）２CD 紙ジャケット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

DISC.1『ガラスの国境』1.夏への手紙　2.MARINEBLUE　3.恋のクスリはバンシャガラン　4.STAYNEXTTOME　5.マーマレード飛行　6.幻の輪舞　7.真珠海岸　8.ガラスの国境　9.FADEOUT　10.ちぎれ雲にウィング　DISC.2『MAKIN’IT（+5）』1.MAKIN'IT　2.EATYOUUP　3.CUPIDGIRL　4.FOLLOWME　5.CUPIDGIRL（ROLLERCOASTERVERSION）6.経験・美少女7.新しい淋しさ8.キュートにeyeして!9.ハートのアドレス#80年代アイドル#松田聖子#中森明菜#浅香唯47
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