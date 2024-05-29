矢野有美 ガラスの国境＋MAKIN' IT（+5）２CD 紙ジャケット

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商品詳細
DISC.1『ガラスの国境』1.夏への手紙 2.MARINEBLUE 3.恋のクスリはバンシャガラン 4.STAYNEXTTOME 5.マーマレード飛行 6.幻の輪舞 7.真珠海岸 8.ガラスの国境 9.FADEOUT 10.ちぎれ雲にウィング DISC.2『MAKIN’IT（+5）』1.MAKIN'IT 2.EATYOUUP 3.CUPIDGIRL 4.FOLLOWME 5.CUPIDGIRL（ROLLERCOASTERVERSION）6.経験・美少女7.新しい淋しさ8.キュートにeyeして!9.ハートのアドレス#80年代アイドル#松田聖子#中森明菜#浅香唯47
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矢野有美『ガラスの国境』＋『MAKIN' IT（+5）』（２CD）（EGDS-88/89） - BRIDGE INC. ONLINE STORE
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