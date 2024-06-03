NINE.i DAIRYDUCK対面トレカ　バン

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商品詳細
アルバムは新品未開封のため、プチプチのみ。トレカはスリーブ＋厚紙補強＋防水にて発送させていただきます。硬質ケース+50円アルバムなしトレカのみ-200円即購入⭕️まとめて購入で送料分お値引きします！大きな傷等あればなるべく記載するようにはしておりますが、海外製品ですので初期傷等ご了承いただける方のみご購入ください。#NINEi#ナイナイ#ナインアイ#나인아이 #제원 #이든 #위니 #민준 #반#베리 #서원 #태훈 #주형 #지호 #ジェウォン#イドゥン#ウィニ#ミンジュン#バン#ベリ#ソウォン#テフン#ジュヒョン#ジホ
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