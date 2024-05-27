石田衣良IWGP 池袋ウエストゲートパーク1〜15、外伝2冊、ガイドブック1冊

すべてAmazonで購入した商品を自分だけで読み、自宅保管していたので商品状態は悪くありません。素人保管のため、表紙カバーがつぶれてしまっているところがあります。3枚目の画損参照しわが入っている本もあります。4枚目の画像参照完品をお求めの方は購入ご遠慮お願いします。下記が商品のすべてです。①池袋ウエストゲートパーク②少年計数機 池袋ウエストゲートパーク２③骨音 池袋ウエストゲートパーク３④電子の星 池袋ウエストゲートパーク４⑤反自殺クラブ 池袋ウエストゲートパーク５⑥灰色のピーターパン 池袋ウエストゲートパーク６⑦Ｇボーイズ冬戦争 池袋ウエストゲートパーク７⑧非正規レジスタンス 池袋ウエストゲートパーク８⑨ドラゴン・ティアーズ―龍涙 池袋ウエストゲートパーク９⑩PRIDE—プライド池袋ウエストゲートパーク10⑪憎悪のパレード 池袋ウエストゲートパーク11⑫西一番街ブラックバイト 池袋ウエストゲートパーク12⑬裏切りのホワイトカード 池袋ウエストゲートパーク13⑭七つの試練 池袋ウエストゲートパーク14⑮絶望スクール 池袋ウエストゲートパーク15⑯赤・黒池袋ウエストゲートパーク外伝⑰キング誕生池袋ウエストゲートパーク青春篇⑱ＩＷＧＰコンプリートガイド池袋ウエストゲートパーク



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