ポケットモンスター　緑　ゲームボーイ　鑑定済み　ソフト　箱　説明書

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鑑定済みポケットモンスター緑です。83点でした。今後価値は上がる一方です。箱説明書ソフトの評価は83点ですが外のクリスタルは綺麗な状態です。商品はクリスタルの状態から判断しています。中身は点数から判断願います。古い商品ですので現代の商品の感覚で中古品の状態を判断しておらず、あくまでレトロゲームとしての感覚で状態を判断しております。この点がご理解いただけない方は購入をお控えください。他サイトでも販売してるのでお早めに購入お願い致します。#co62ld14dkのゲーム一覧レトロゲーム、スーパーファミコン 任天堂64、バーチャルボーイなどに興味ある人いかがでしょうか？投資品にも向きます。