【新品】悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション ブラッドラインズ 限定版

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悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクションブラッドラインズエディションCastlevaniaAnniversaryCollectionBloodlinesEditionキャッスルヴァニアニンテンドースイッチNintendoSwitch北米版限定版海外限定で発売されたパッケージの、限定版です。受注生産だったので、現在は完売しています。日本のSwitchで、日本語で遊べます。シュリンク付きの新品未開封です。箱に潰れなどの大きな損傷はありませんが、輸入品のため、多少の傷などはご容赦ください。＜収録タイトル＞『悪魔城ドラキュラ』『CastlevaniaⅡSimon'sQuest（北米版）』『悪魔城伝説』『悪魔城ドラキュラ』『ドラキュラ伝説』『ドラキュラ伝説Ⅱ』『VAMPIREKILLER』『悪魔城すぺしゃるぼくドラキュラくん』『ボーナスブック(開発資料などが見られます)』＜内容物＞・パッケージ版ゲームソフト(説明書付き)・限定版特製BOX(メガドライブ仕様のプラスチックケース)・オリジナルサウンドトラック・18インチx24インチリバーシブルポスター内容物について、詳しくは画像5枚目を見てください。水濡れ対策のうえ、潰れないように宅急便コンパクトの箱に入れて、らくらくメルカリ便で発送予定です。即購入歓迎です。よろしくお願い致します。