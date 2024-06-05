SUPER JUNIOR 公式 ペンライト ポーチ セット

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商品詳細
SUPERJUNIOROFFICIALFANLIGHT\u0026ポーチセットSUPERJUNIOR◆公式ペンライト4〜5年前にSMTOWNにて購入しました。◆ペンライトポーチペンカフェさん共同製作品のペンライトポーチ(ポーチは現在販売終了しています)LIVEで1度使用しています。点灯確認しています。写真にてご確認ください。乾電池は付きません。ご自身で単4電池をご用意ください。一部お写真お借りしています。セット価格です。自宅保管の為ご理解いただけた方のみご購入お願いいたします。即購入可能です。K-POP／SJスーパージュニアスジュグッズ種類···ペンライトファンライト FANLIGHT
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