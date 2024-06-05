【新品未開封】ソニー プレイステーション 5 CFI-1200A 通常版 PS5

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PlayStation5CFI-1200A01ブランド：SONYPlayStationパッケージ種類：通常版（ディスクドライブ搭載）10月に入り、購入したばかりですが、使用する事がなくなったので出品します。新品未使用品です。（メーカー保証1年付き）完全未開封なので、動作確認等は行なっておりません。無いとは思いますが、万が一、初期不良等ございましたら、メーカーへお問い合わせください。新品をお求めの方や、プレゼント用に探していた方など、この機会にいかがでしょうか。新品ですが、一度人の手に渡った事、ご理解いただける方のみご検討くださいませ。