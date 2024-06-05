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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。122・130・132・133・134・136巻6枚セットレンタル落ちDVDです。盤面にびきずのある物はありますが、再生には問題のない程度のものです。ケースに僅かなスレ傷ありますが、全体的にはとても綺麗な状態です。ジャケットに管理シールが貼られています。レンタル品にご理解いただける方よろしくお願い致します。発送はメルカリ便を予定しています。
http://narcologia.ru/goods/reflector141864.html
http://narcologia.ru/goods/freezer221698.html
http://narcologia.ru/goods/waveform180917.html
TV版 ドラえもん DVD 6枚
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