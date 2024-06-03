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企業コラボ 【コンプ】 チャウヌ 三和食品 10枚セット
商品番号 U66711560646
商品名

企業コラボ 【コンプ】 チャウヌ 三和食品 10枚セット
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 4,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

企業コラボ【コンプ】チャウヌ三和食品10枚セット食品会社の醤油のCMキャラクターをしていた際の特典トレカです。第1弾〜第3弾までのコンプリートセットです。透明トレカは秋夕のギフトセットものかつ、第3弾の出回りもほとんどないため貴重です。◼️即購入可◼️メルカリ便/匿名配送◼️PP袋での防水対応※素人保存・輸入品となります。※スリーブに入れフォルダにファイリングし暗所にて保存※見る限り美品かと思いますが、輸入品である点や初期難の見落とし、一度人の手に渡った中古品であることをご理解の上ご購入ください。ASTROMJジンジン　チャウヌ　ウヌ　ムンビン　ラキ　ユンサナ　トレカ　グッズ
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