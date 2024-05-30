《LD》宇宙戦艦ヤマトパーフェクトコレクション

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商品詳細
劇場版宇宙戦艦ヤマト(未開封)劇場版さらば宇宙戦艦ヤマト(未開封)劇場版ヤマト＆さらば(未開封)ヤマトよ永遠に(ジャケット側面に経年劣化による亀裂)新たなる旅立ち永遠に＆新たなる旅立ち完結編完結編＆スペシャル・コレクション(ジャケット端に捲れ)の8枚入りBOX。未開封品と開封済のディスクあり。ディスク傷なし。再生未確認。外箱及び一部ジャケットに経年劣化あり。『火星旅団ダナサイト999.9』レーザーディスク。視聴未確認。1989年東京国際ファンタスティック映画祭出品作品。
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