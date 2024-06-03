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ポケットモンスター エメラルド ゲームボーイアドバンス
商品番号 G66815906394
商品名

ポケットモンスター エメラルド ゲームボーイアドバンス
ブランド名 ポケモン
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ポケットモンスターエメラルド」ゲームボーイアドバンスのソフトワイヤレスアダプター付きソフト以外は全て未使用です。ソフトの簡易的な動作確認はしてあります。ワイヤレスアダプターの動作確認はしていません。電池は切れています。長期間自宅で保管していました。説明書や箱はきれいな状態です。#ゲーム#RPG#ゲームボーイアドバンス#Other中古品にご理解いただける方、宜しくお願いします。写真追加などのご希望の方はコメントからお願いします。
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