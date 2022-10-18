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Nintendo Switch 付属品完備 おまけと純正プロコン付き
商品番号 L37491418916
商品名

Nintendo Switch 付属品完備 おまけと純正プロコン付き
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年7月にメルカリで購入しました。前の所有者は2022年10月にnintendostoreから買ったそうです。前所有者と私は共に非喫煙者です。ニンテンドースイッチ（liteではありません。）本体箱あり。純正プロコンは箱無しです。ジョイコンカラーはネオンレッド(左)とネオンイエロー(右)です。購入時に保護フィルム貼り付け済みです。nintendoswitch付属品完備純正プロコンUSB-A/USB-Cのプロコン充電ケーブル有線LANアダプターLANケーブルmicroSDカード64GB(本体装着済)LANケーブルやlanアダプタ、プロコンもついているので配信されたい方などいかがでしょうか。#任天堂#Nintendo#ニンテンドースイッチ
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