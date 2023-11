「Mr.S」国民的アイドルグループSMAPのアルバムです。新品未使用ですが素人保管の為神経質な方や完璧を求める方は購入をお控え下さい。購入後の返品やキャンセルはお断りします。苦情等もご遠慮下さい。簡易包装で発送します。



