任天堂　Wii 本体　RVL-001

写真にあるものがすべてです。取扱説明書の準備編の裏面に保証書が付いています。保証の期限は切れていて、住所が書いてあるため、ハサミで切らせて頂きます。Wii本体Wii専用ACアダプタWiiリモコンヌンチャクWii専用AVケーブルセンサーバーセンサーバースタンドWii本体専用スタンドWiiリモコン専用ストラップWiiリモコンジャケットWii本体専用スタンド補助プレート取扱説明書修理依頼書大乱闘スマッシュブラザーズXマリオパーティ８風来のシレン３～からくり屋敷の眠り姫～バイオハザード アンブレラ・クロニクルズディスクのみXenobladeWiiリモコン 2個Wiiリモコンジャケット 2個Wiiリモコン専用ストラップ 1個ヌンチャクカバー 1セットクラシックコントローラー 1個クラシックコントローラPRO1個Wii本体ウィーニンテンドーNINTENDONintendo任天堂Wiiソフトウィーソフトソフト大乱闘スマッシュブラザーズスマッシュブラザーズスマブラマリオパーティダンジョン風来のシレン3風来のシレンシレンからくり屋敷の眠り姫バイオハザードバイオアンブレラクロニクルズアンブレラクロニクルズXenobladeゼノブレイド



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