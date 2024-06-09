「匿名配送」屍喰らいの冒険メシ\u0026残月の鎖宮セット

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商品詳細
任天堂スイッチソフトの屍喰らいの冒険メシと残月の鎖宮のセットです。目立った汚れや傷はないですが、気づいていないものがあるかもしれません。冒険メシの方は戦闘方法が、マップをマスみたいに移動しながらで、残月の方はコマンド戦闘でした。残月の方はマップや敵が墨っぽい感じです。動作確認済みです。
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