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マーベルレジェンド アイアンマン 2020
商品番号 T75743763600
商品名

マーベルレジェンド アイアンマン 2020
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドの6インチフィギュア、アイアンマン2020です。コミックに登場したアーノ・スタークが身にまとったアイアンマン未開封品になりますが箱に痛みがございます。#marvel#ironman#hologramironman#stark#avengers#アイアンマン#マーベル#アベンジャーズ#MCU#Marvellegends#avengers
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