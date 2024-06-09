プリプリ 2020年4月号～2021年3月号 特別号 特別付録

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商品詳細
「プリプリ2020年4月号」～「プリプリ2021年3月号」12冊「2月号臨時増刊号」1冊「別冊付録指導計画のヒント」4冊「4月別冊付録」※とじ込み付録も全て付いていますが、5月号のとじ込み付録は切り離してCDを開封しています(写真6枚目)。CDは１度視聴しました。世界文化社年間購読料…14,950円#世界文化社#本#社会／教育・学習#保育#保育士#アイデア#指導計画
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