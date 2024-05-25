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資格のキャリカレ スポーツフードアドバイザー 養成講座 4冊セット
商品番号 S12957814139
商品名

資格のキャリカレ スポーツフードアドバイザー 養成講座 4冊セット
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

資格のキャリカレスポーツフードアドバイザー養成講座テキストのみの出品です。資格取得はできません。独学用としてお使いくださいtext1基礎編スポーツと栄養…数ヶ所、蛍光ペンでラインありtext2実践編スポーツと食事…未使用食事カルテbook…未使用添削問題…数ヶ所、薄く鉛筆記入あり消しています。4冊セットです。ご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei273071.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture394341.html
http://narcologia.ru/goods/conception691057.html
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