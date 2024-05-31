スチールブック「コズモポリス」Blu-ray

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★おまけで同監督のカナダのCATVで放送された貴重な「ビデオドローム」長尺版(96分)のDVDRをおつけします。◎外装のスチールブックですが状態は良いと思いますが、極僅かなキズや凹凸などある場合がございます。あくまで御人所有の中古品であることをご理解願います。◎画像の物がお売りする全てです。◎再生確認済みです。その他、細かい点は素人検品なので見落とし等ある場合もございますので、中古品にご理解ある方のみお願い致します。★神経質な方はご遠慮下さい。★即購入大歓迎です。★値下げ交渉はお受けしません。★専用はお作りしません。注)値段交渉や専用に関するご質問にはお答えしておりませんどうぞよろしくお願い致します。ーーーーーー検索ワードーーーーーー洋画DVDblu-ray輸入盤映画秘宝クローネンバーグビデオドロームヴィデオドロームクライムズオブザフューチャーデビッド・クローネンバーグデヴィッド・クローネンバーグ