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三国志　全５巻+別巻 徳間書店
商品番号 P73763092567
商品名

三国志　全５巻+別巻 徳間書店
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本書は原典の要点を現代的感覚に盛る編集を心がけています。段落毎に小見出しを付け、訳文の参考として、原文、読み下し文、訳注、補説を付しています。　中国古典文学の愛好(研究)家の方にお勧めのセットです。三国志　松枝茂夫・立間祥介監修　徳間書店Ⅰ　転形期の軌跡　　1983年10月第2刷　　302頁Ⅱ　覇者の行動学　　1979年8月第1刷　　310頁Ⅲ　自立への構想　　1979年9月第1刷　　297頁Ⅳ　完結なき世界　　1979年10月第1刷　　325頁Ⅴ　不服從の思想　　1979年11月第1刷　　316頁別巻　競いあう個性　　1980年2月第1刷　　300頁注：古い本の自宅保管のため、やや経年劣化がありますが、書込みや破れなどはありません。＃三国志＃徳間書店＃文学
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