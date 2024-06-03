三国志　全５巻+別巻 徳間書店

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三国志 全５巻 村上知行訳 角川書店 - 古本うしおに堂



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本書は原典の要点を現代的感覚に盛る編集を心がけています。段落毎に小見出しを付け、訳文の参考として、原文、読み下し文、訳注、補説を付しています。 中国古典文学の愛好(研究)家の方にお勧めのセットです。三国志 松枝茂夫・立間祥介監修 徳間書店Ⅰ 転形期の軌跡 1983年10月第2刷 302頁Ⅱ 覇者の行動学 1979年8月第1刷 310頁Ⅲ 自立への構想 1979年9月第1刷 297頁Ⅳ 完結なき世界 1979年10月第1刷 325頁Ⅴ 不服從の思想 1979年11月第1刷 316頁別巻 競いあう個性 1980年2月第1刷 300頁注：古い本の自宅保管のため、やや経年劣化がありますが、書込みや破れなどはありません。＃三国志＃徳間書店＃文学