ガブリアスex sar 2枚

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商品詳細
即購入〇※一律プレイ用※used品という認識でご購入お願いします。素人管理ですのでご了承下さい。画像で分からないことはコメントまでお願いします。発送方法防水対策をして厚紙補強又は硬質ケースでの発送になります。ポスト投函での発送の場合があり消印、到着が遅くなる時がありますのでご了承下さい。分からない事がありましたらお気軽にコメントお願いします。ポケモンカードポケカ
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