ギラティナVstar

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種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR入手後即スリーブに入れて保管です。傷や汚れは見受けられませんが、トラブル防止のため神経質な方はご遠慮下さい。細かい写真を希望でしたら、コメント頂けたら写真を撮って追加します。※すり替え防止のため返品等受けておりませんのめご了承できる方のみ購入お願いします