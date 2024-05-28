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ギラティナVstar
商品番号 P48954702363
商品名

ギラティナVstar
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR入手後即スリーブに入れて保管です。傷や汚れは見受けられませんが、トラブル防止のため神経質な方はご遠慮下さい。細かい写真を希望でしたら、コメント頂けたら写真を撮って追加します。※すり替え防止のため返品等受けておりませんのめご了承できる方のみ購入お願いします
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